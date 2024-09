Neos orten "Posten-Korruption" in Ministerien

Die Neos, federführend dabei U-Ausschuss-Fraktionsführerin Stephanie Krisper , haben sämtlichen Ministerien der türkis-grünen Bundesregierung eine idente parlamentarische Anfrage gestellt. Nämlich: Wie viele Kabinettsmitarbeiter von 1. Jänner 2023 bis 16. Juli 2024 aus den Kabinetten in die Verwaltung gewechselt sind. Die Anfragebeantwortungen zeigen: Es waren durchaus einige.

Insgesamt 27 Wechsel

Demnach sind 13 Personen aus ihrem Kabinett in die Verwaltungsebene ihres Zuständigkeitsbereichs gewechselt. Hier gab es die meisten Wechsel. Allein drei im Außenministerium. 14 weitere Personen seien zudem von einem Kabinett direkt in eine Führungsposition in der Bundesverwaltung im eigenen Zuständigkeitsbereich gewechselt. Hier mit ebenfalls je drei Wechseln führend: Bildungsministerium und Klimaschutzministerium.

Im genannten Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) wechselten laut Anfragebeantwortung sogar zwei Mitarbeiterinnen aus dem Kabinett „in eine Position innerhalb des Generalsekretariats meines Ministeriums“.