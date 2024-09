Wie die Neos in eine Regierung kommen und dort bestehen wollen

Die gute Nachricht aus Sicht der Pinken: Zwar führt die FPÖ in der Sonntagsfrage stabil. Doch eine Regierungsbeteiligung von Herbert Kickl und der FPÖ wird von auffallend vielen Wählern extrem kritisch gesehen. In den Daten der Neos zeigt sich, dass die Hälfte aller Wahlberechtigten bei einer Beteiligung der FPÖ an der Bundesregierung mit „persönlichen Nachteilen“ rechnet. Unter deklarierten ÖVP-Wählern ist die Ablehnung von Kickls FPÖ in der Regierung noch stärker, nämlich bei weit über 70 Prozent.

Das alles zusammen gilt den Neos als Grundlage für die seit Wochen zu beobachtende Positionierung, die da lautet: Wir wollen und können als Reform-Motor regieren – vorausgesetzt, es gibt große Veränderungen in Bereichen wie Bildung oder Pensionen.

Am Samstag verschickte Beate Meinl-Reisinger einen Brief, der sich explizit an Anhänger der ÖVP richtet und in dem sie verspricht, die „heißen Eisen“ anzugreifen.

Damit Beate Meinl-Reisinger überhaupt über eine Regierungsbeteiligung verhandeln kann, müsste man nicht nur das Wahlziel (500.000 Stimmen) und idealerweise die Zweistelligkeit schaffen, sondern jedenfalls eine Dreier-Koalition akzeptieren – alles andere ist rechnerisch illusorisch. Und hier stellt sich die Frage: Wie soll das funktionieren?

Wer im Hintergrund mit Spitzenfunktionären spricht, bekommt folgende Antwort: Skandinavien, das in Sachen politische Kultur oder bei der Bildung vorbildlich ist, kennt nicht nur Dreier-, sondern sogar Vierer-Koalitionen.

„Außerdem würden wir nur dann in eine Koalition gehen“, so ein pinker Stratege, „wenn ein konkreter Plan vorliegt, wie man das Vertrauen zu allen Partnern maximiert, wie man Verantwortung verteilt und vor allem, wie man sicherstellen will, dass man sich gegenseitig auch politische Erfolge gönnt.“