Neos-"Chancenkonto" soll Teil der dritten Pensionssäule werden

Das von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zuletzt angedachte "Chancenkonto" soll als dritte Säule des Pensionssystems ausgestaltet werden. Demnach würden alle mit 18 Jahren 25.000 Euro auf dieses Konto bekommen - vorzeitig abgehoben werden darf es nur für Bildung bzw. Ausbildung, Unternehmensgründungen oder die Investition in ein Eigenheim, so Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Außerdem sollen jährlich 3.000 Euro steuerfrei eingezahlt werden können.

Die Neos-Chefin hatte die Grundzüge des Modells in einem Buch vorgeschlagen. Nun wurde die Idee in einer Arbeitsgruppe mit Ökonominnen und Ökonomen sowie Jugendvertretungen konkretisiert. Mit der Verknüpfung mit der privaten Altersvorsorge soll gleichzeitig die Pensionsvorsorge ausgebaut werden.