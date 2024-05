"Wartezimmer für Frühpension": Neos orten Rehageld-Missbrauch

Rund 90 Prozent der Bezieher landen früher oder später in der Invaliditätspension. „Die ÖGK hätte die Aufgabe, diese Menschen durch gezielte Therapien bestmöglich beim Gesundwerden und beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen – doch stattdessen wird das Rehageld von der ÖGK oft einfach nur als Wartezimmer für die Frühpension missbraucht“, kritisiert Loacker.

Umschulungen werden offenbar nur selten angeboten

Ein Rechnungshof-Bericht von 2020 bekräftigt dieses Fazit: Nur 8,2 Prozent jener Menschen, die von 2014 bis 2017 Rehageld bezogen, schafften den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Im Burgenland, Salzburg und Kärnten wurden laut Anfragebeantwortung Rehageld-Beziehern von 2022 bis 2023 noch nicht einmal Umschulungen angeboten.

„Wenn also beispielsweise ein 35-jähriger Krankenpfleger aus dem Burgenland, der beruflich schwer heben muss, mit einem schweren Bandscheibenvorfall im Rehageld landet, macht die ÖGK laut Anfragebeantwortung genau nichts“, kritisiert Loacker. Damit nehme die ÖGK in Kauf, dass der Mann gar nicht mehr arbeiten könne und irgendwann in Altersarmut ende, kritisiert Loacker.