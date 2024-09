Neos-Parteigründer Matthias Strolz kehrt doch nicht in die Politik zurück

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte und Mutmaßungen über sein Polit-Comeback – etwa als Minister in einer Regierung mit Neos-Beteiligung.

Doch jetzt stellt Matthias Strolz, Mitbegründer der Neos und pinker Parteichef von 2012 bis 2018, klar, dass daraus nichts wird: „Für mich persönlich kommt in diesen Wochen ein großes Lebenskapitel zu seinem Ende“, schreibt er in einen recht ausschweifenden Beitrag auf Twitter.

„Ich verlasse die Parteipolitik. Mein Herzen und die Bedürfnisse der Zeit rufen mich in die (internationale) Friedensarbeit, in die Begleitung von Heilung und Entfaltung sowie in überparteiliche Engagements, dem Gemeinsamen und Ganzen verpflichtet.“