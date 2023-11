Matthias Strolz liebäugelt mit Polit-Comeback

Neos-Gründer Matthias Strolz liebäugelt mit einer Rückkehr in die Politik. In einem am 9. November erscheinenden Standard-Podcast soll Strolz gesagt haben: "Ja, ich bin ein politischer Kopf, und ich bin noch nicht durch."

Als Grund für seinen Rückzug aus der Politik im Jahr 2018 nannte Strolz seine Kinder, "und die werden älter".