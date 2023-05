Matthias Strolz meldet sich als Berater in der Wiener Stadtpolitik zurück

"Ich möchte, dass Schüler wieder gerne in die Schule gehen und mit einem Lächeln wieder nach Hause", sagt Strolz bei dem Termin. Er sei bis Herbst als Unterstützung an Bord und in keiner politischen Funktion tätig, sondern berate nur als Bildungsexperte. So wie er auch schon den damaligen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei der Erstellung eines Lehrplans unterstützte, will er auch hier helfen, heißt es. Strolz verfasste im Jahr 2015 das Buch "Die unmündige Schule".

Er werde sich nicht in die politischen Agenden einmischen, sagt er. Der Schritt jetzt aktiv zu werden sei wichtig, ansonsten könnte Bildung immer mehr privatisiert werden.

Wiederkehr präsentierte seine aktuellen und seine Zukunftsprojekte für das Thema Bildung in der Stadt Wien, die er im Alleingang auch ohne Beisein des Bundes realisieren könne. Inspirationen holte er sich dafür auch bei seiner Reise nach Finnland:

Gründung eines Bildungszentrums für Bildungsinnovationen: Innovationen digital oder anlaog werden präsentiert und können dann in das Schulsystem implementiert werden. Das Institut für "Innovation in Politics" wurde mit einer Studie dazu beauftragt, diese wird im Herbst präsentiert.

Neues jährlich stattfindendes Bildungsfestival: Vernetzung für alle Bildungsgestalter und auch eine Image-Verbesserung für Lehrer und die Schule an sich

Wiener Bildungschancen:10 Schulen werden zwei Jahre lang gecoacht, Anmeldungen sind möglich.

Wiener Bildungsversprechen: 4 Mio. Euro wurden für Pflichtschulen zur Verfügung gestellt, um externe Angebote, wie etwa Bienenworkshops, zu buchen

