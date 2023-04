Produziert wurde der Song gemeinsam mit Produzenten Kurt Razelli.

Der Song ist ein Vorgeschmack auf Album Back to Earth, das im Herbst erscheinen soll und mit dem Strolz dann auch auf Tour gehen will. Der Schauspieler Philipp Hochmair spielt im Video übrigens die Hauptrolle. "Ich muss siegen" ist eine in Sachen Gangart und Sound an die deutsche Band Rammstein angelehnte Nummer mit einer klaren Botschaft: Im Krieg gibt es nur Verlierer.

> Lesen Sie hier mehr über die Ankündigung von Strolz aus Goa.