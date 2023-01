"Deep dive" in Goa: Strolz kündigt "Geheimprojekt" an"

Aus dem indischen Goa meldet sich Neos-Gründer und Ex-Neos-Klubchef Matthias Strolz am Donnerstagabend mit einem Video, das in den Sozialen Medien viral geht. Seine Ankündigung: Er arbeite an einem geheimen Projekt.

Ganz so geheim bleibt das Projekt dann allerdings nicht. "2023 bringt einen kreativen Ausbruch", sagt Strolz und offenbart: "Ich war gerade zehn Tage auf einem Deep Dive und schüttle mich jetzt zurück in die Welt und bin total kreativ", sagt Strolz. Er habe gerade den letzten Track für ein Musikalbum fertig geschrieben.

Im späten Herbst wolle er dann sogar mit seinem musikalischen Projekt auf Tour gehen. Weitere Details zum Album und den Band-Kollegen und -kolleginnen sollen aber noch "geheim bleiben", nur so viel: Die meisten Lieder seien auf Englisch, so der Ex-Politiker und Neo-Musiker.