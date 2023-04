Vizebürgermeister Wiederkehr: Internationales Bildungsfestival in Wien geplant

Die Stadt Wien plant für Herbst 2023 ein großes Bildungsfestival. Laut Aussendung von Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) wird das Festival in Zusammenarbeit mit dem durch das seit 2016 in Wien ansässige und europaweit tätige Innovation in Politics Institute kürzlich gegründeten „Hub for Education Innovation Vienna“ entstehen.

"Bildung neu denken"

Christoph Wiederkehr meint dazu: "Wir müssen das gesamte Thema Bildung neu und aus verschiedenen Blickwinkeln denken, denn was in Bildungseinrichtungen aktuell gelehrt wird, bildet nicht immer die Lebensrealität der Menschen ab. Daher freue ich mich auf eine aktive Zusammenarbeit mit dem „Hub for Education Innovation Vienna“, der uns mit seiner internationalen Expertise helfen wird, unsere hoch gesteckten Ziele in der Bildung zu erreichen!“

Man möchte sich bei einer Neugestaltung der Bildungskultur an "Best Practice Beispiele" aus dem Inland und auch aus anderen Ländern orientieren.Vielversprechende Initiativen seien es wert, genauer betrachtet zu werden. Wiederkehr erhoffe sich durch die neue Zusammenarbeit neue Ansätze, die man dann ins Wiener Bildungssystem einfließen lassen könne.

Wiederkehr reist nach Finnland für Austausch

Den Austausch zwischendem Schulsystem und Innovationen aus Wissenschaft, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft sei jetzt notwendig um das Schulsystem zu stärken - auch in Zeiten der Teuerung, Personalmangel und den Auswirkungen des Ukraine Krieges.

Wiederkehr reist daher gemeinsam mit den Vorsitzenden des Wiener Bildungsausschusses anfang Mai für einen in die finnische Hauptstadt Helsinki Finnland um sich dort "Best Practice Beispiele" anzusehen.