Live: Ministerrat nach Hausdurchsuchung in ÖVP-Zentrale

Mittwochfrüh gab es Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse, im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium. Der Verdacht: Inseraten-Korruption. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist derzeit nicht in Wien, sondern beim Westbalkan-Gipfel in Slowenien.

Welches Regierungsmitglied im Pressefoyer nach dem Ministerrat Rede und Antwort stehen wird, das sehen Sie ab 12 Uhr.

Pressefoyer im Live-Stream (ab 12Uhr):