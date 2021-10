Hausdurchsuchung bei ehemaliger Assistentin von Ex-ÖBAG-Chef Schmid

Heute um 6.30 Uhr in der Früh klingelten Ermittler an der Tür der früheren Assistentin von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Er ist einer der Schlüsselfiguren in der Ibiza- bzw. Casinos Causa.

In ihrer Aussage bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) soll die Ex-Assistentin auf die Frage, ob sie noch Daten aus ihrer Zeit im Finanzministerium besitze, gesagt haben, sie wisse es nicht, glaube es aber nicht. Das dürfte der Grund für die Hausdurchsuchung gewesen sein: Die Ermittler wollten offenbar sichergehen, ob da wirklich nichts mehr ist.

Die Hausdurchsuchung dauerte rund eine Stunde, die Ex-Assistentin übergab freiwillig ihren Laptop, wie dem KURIER bestätigt wurde. Die Ermittler waren außerdem noch bei den Eltern der Ex-Assistentin und bei der ÖBAG.

