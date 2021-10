SPÖ-Chefin: "Die Menschen finanzieren ein Steuerzuckerl"

Die türkis-grüne Regierung sei "gut beraten", so die SPÖ-Chefin, das Steuerpaket aufzuschnüren, mit Ländern, Gemeinden und Experten zu beraten. Rendi-Wagner ist damit eines Sinnes mit Wiens Bürgermeister Ludwig. Sie bemängelt die "soziale Verträglichkeit" der Steuerreform und macht dies an der Ökologisierung fest.

Mindestpensionisten, die beispielsweise in Wien in einer Mietwohnung leben, könnten nicht auf eine Alternative Heizform umsteigen. Der "Hebel" dürfe nicht beim Mieter angesetzt werden, sondern müsse beim Vermieter ansetzen. "Wenn Ökologisierung nicht sozial verträglich ist", dann werde der Umstieg auf alternative Energien beim Heizen oder in der Mobilität "keine attraktive Alternative sein", so Rendi-Wagner.