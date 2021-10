Kritik am mageren CO2-Preis: Wie "öko" ist diese Steuerreform?

Ab wann könnte ein höherer CO2-Preis tatsächlich zu einem Lenkungseffekt führen?

Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten, weil es davon abhängt, welche Alternativen zur Verfügung stehen. Es gibt inzwischen auch einige wenige E-Autos um 20.000 Euro und weniger, die durchaus eine gute Reichweite haben (z. B. Renault Zoe, Dacia Spring). Beim Tausch des Heizungssystems ist die Frage noch komplizierter, weil meistens zuerst das Haus thermisch saniert werden muss, bevor sich ein alternatives Heizsystem (Wärmepumpe) rechnet.

Was ist eine Tonne CO2? Wie kann man das umrechnen?

Fossile Energieträger wandeln sich beim Verbrennen unter anderem in CO 2 um. Umgerechnet erzeugen rund 325 Liter Diesel oder 370 Liter Benzin oder 300 Liter Heizöl oder 365 m³ Erdgas eine Tonne CO 2 . Zum Vergleich: Eine Flugreise Wien–Mallorca–Wien wird mit rund 550 kg berechnet.

Unangetastet bleiben „umweltschädliche Förderungen – was ist das?

Beim Dieselprivileg geht es darum, dass Dieselkraftstoff in Österreich geringer besteuert ist als Benzin. Das WIFO schätzt die Differenz im Vergleich zur Benzinbesteuerung auf 640 Millionen Euro pro Jahr. Oder die Pendlerpauschale, die nicht unterscheidet, ob man ökologisch verträglich pendelt oder nicht. Auch die Mineralölsteuer-Befreiung für Flugbenzin (Kerosin) fällt unter „umweltschädliche Förderungen“, das WIFO schätzt das Volumen dieser Förderungen auf jährlich rund vier Milliarden Euro. Diese wollten die Grünen eigentlich der Reihe nach abschaffen.

Und warum werden sie nicht abgeschafft?

Offenbar konnten sich die Grünen hier nicht durchsetzen. Es bleibe aber weiter ein Thema, heißt es von grüner Seite.

Was ist der Klimabonus?

Die CO 2 -Steuer ist „aufkommensneutral“, sie soll zur Gänze an die Steuerzahler refundiert werden. Es gibt vier Stufen (100, 133, 167 und 200 Euro), wie viel jemand erhält, hängt vom Wohnort ab, und wie gut dieser ans Netz der öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen ist.

Wer profitiert am meisten vom Klimabonus?

Grundsätzlich die Bevölkerung am Land. Begründet wird das damit, dass diese stärker auf ihre Verbrenner-Pkw angewiesen ist, um mobil zu sein.

Sind die gesamten Entlastungen hoch genug, um die kalte Progression zu kompensieren?

Rund 500 Millionen Euro mache die kalte Progression in Österreich jährlich aus, meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in der ZiB2. Trifft dieser Wert zu? "Das hängt in erster Linie von der Berechnungsmethode ab, die kalte Progression ist ein sehr theoretisches Konstrukt. Aber von der Dimension her kommt schon hin", sagt Simon Loretz, Steuerexperte vom WIFO, dem KURIER. Die kalte Progression hänge sehr stark von der Inflation ab, die wegen der zuletzt höheren Energiepreise gestiegen sei. Die Steuerreform soll bis 2025 rund 18 Milliarden Euro an Entlastungen bringen. Reicht das, um die Verluste durch die kalte Progression auszugleichen, wie Kurz behauptete? "Allgemein betrachtet kann sich das ausgehen, aber eben nicht individuell für jeden Haushalt und Steuerzahler", sagt Loretz.