CO2-Steuer: Skandinavier sind Musterschüler, Österreich hinkt hinterher

Österreich führe "als eines der ersten Länder in der Europäischen Union eine CO2-Bepreisung" ein, meinte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Präsentation der ökosozialen Steuerreform am Sonntag. Richtig wäre gewesen: Österreich ist das erste Land, das die Einnahmen durch die CO2-Steuer über einen regionalen Klimabonus rückverteilen möchte.

Was die CO2-Bepreisung betrifft, gehört Österreich weder zu den Vorreitern in Europa, noch ist der geplante Pfad sonderlich ambitioniert. Ab Juli 2022 kostet eine Tonne CO2 30 Euro – womit ein Liter Benzin inklusive Mehrwertsteuer rund 10 Cent teurer wird. 2025 kostet die Tonne dann 55 Euro, Benzin würde dann um 18 Cent teurer. Das österreichische Modell ist preislich an den deutschen CO2-Preis angelehnt, der seit heuer gilt. Auch dort erfolgte der Schritt vergleichsweise spät.

Wer sind also Europas CO2-Steuer-Pioniere?