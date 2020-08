Ministerin Edtstadler: "Der U-Ausschuss ist kein Strafprozess"

Dieses Recht könnte auch durch „Overblocking“ gefährdet werden, wenn Plattformen aus Angst vor Strafen lieber zu viel löschen.

Völlig richtig. Auch ein Beschwerdeverfahren, das bei uns vorgesehen ist, darf nicht dazu führen. Wir haben uns angeschaut, was an der Regelung in Deutschland geändert wurde und warum jene in Frankreich gescheitert ist. Wir lernen von internationalen Beispielen.

Datenschützer fordern auch einen Kriterienkatalog, damit für die Plattformen klar ist, was gelöscht werden muss, und dass über die Lösch-Praxis auch ein Bericht vorgelegt wird. Wird es das geben?

Mir geht es darum, dass Plattformen in die Pflicht genommen werden. Und dazu gehört auch so ein Bericht. Und natürlich brauchen die Plattformen auch einen klaren Rahmen: Was versteht man unter Hass? Für mich ist das ganz klar: Es gibt strafrechtliche Bestimmungen gegen Drohung, Verhetzung und Rassismus. Solche Inhalte müssen schnell gelöscht werden, dann müssen sich Juristen anschauen, ob das Posting unter einen Tatbestand fällt.

Kritisiert wurde auch die angebliche User-Grenze und dass Online-Foren von Zeitungen ab 100.000 Nutzern in das Gesetz fallen könnten. Müssen wir uns bei kurier.at Sorgen machen?

Zeitungsforen werden nicht hineinfallen. Das ist etwas, worauf wir uns in den Verhandlungen geeinigt haben. Mir geht es in erster Linie darum, Konzerne mit Milliardenumsätzen, die oft nicht erreichbar sind für Opfer von Hass im Netz, an die Kandare zu nehmen.

Welche Sanktionen drohen konkret, wenn ein Posting nicht zeitgerecht gelöscht wird?

In Deutschland sind Geldstrafen von bis zu fünf Millionen Euro vorgesehen. Der Markt in Österreich ist um das zehnfache kleiner – das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen.