Ibiza-Video wird extra aufbereitet: U-Ausschuss soll nur "jugendfreie" Version zu sehen bekommen

Gudenus’ Anwalt hat bereits vor einigen Wochen, als der Anwalt des mutmaßlichen Video-Drahtziehers dem U-Ausschuss das Video angeboten hatte, mit Klage gedroht. Dem Ex-FPÖ-Politiker ging es dabei um seine Privatsphäre, weil er ja heimlich gefilmt wurde. Im Ministerium ist man sich der heiklen Materie bewusst – man verweist auf KURIER-Anfrage auf ein mehrstufiges Verfahren: Die SOKO liefert das bearbeitete Material an WStA und StA Wien, diese übermitteln ihre Strafakte dann an die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Diese legt die Geheimhaltungsstufen für den U-Ausschuss fest. Bei Passagen, die ihrer Ansicht nach immer noch zu heikel sind, wird das Justizministerium informiert. Das Ministerium kann dann ein sogenanntes Konsultationsverfahren in Gang setzen, an dem auch die U-Ausschuss-Fraktionen beteiligt sind. Einigt man sich dort nicht, bleibt nur noch der Verfassungsgerichtshof. Die SPÖ hat diesen Schritt schon angekündigt, wenn die „Zensur“ zu weit geht.