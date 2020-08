Anlassfall Strache: Politologe Plasser gegen Residenzpflicht für Politiker

Würde ein Abgeordneter die Rechnung präsentiert bekommen, wenn er das nicht tut?

Ja, aber das ist nur eine Vermutung. Auf regionaler Ebene kann sich dieser Unmut sicher zeigen.

Wie stark ist der persönliche Bezug zu einem Abgeordneten, der im fernen Wien arbeitet, überhaupt?

Wir haben das Instrument der Vorzugsstimmen, und hier spürt man sehr gut, wenn ein Kandidat persönlich mobilisieren und glaubwürdig vermitteln konnte, für die Interessen der Bevölkerung zu stehen. Bei einem Kandidaten des niederösterreichischen Bauernbunds ist beispielsweise ein positives Vorzugsstimmenergebnis vorprogrammiert. Es ist heute, durch die sozialen Medien, aber auch möglich, sich eine eigene Basis aufzubauen.

Der Gedanke hinter den Landes- oder Regionallisten war ja ursprünglich, dass diese Kandidaten die Interessen der örtlichen Bevölkerung im Parlament vertreten. Ist das eine naive Vorstellung?

Diese Vorstellung war nie ganz ernst zu nehmen. Sicher gibt es Abgeordnete, die ihre Tätigkeit so definieren, weil sie selbst aus einer bestimmten Berufs- oder Altersgruppe oder eben aus der Gegend kommen. Solange es den Eindruck gibt, dass diese sich akzentuiert zu spezifischen Belangen äußern, gehe ich davon aus, dass die Wähler diese "Norm des demokratischen Parlamentarismus", wenn man so will, selbst nicht so rigide interpretieren.

Kommen wir zum Anlassfall Strache: Das Magistrat in Wien muss jetzt beurteilen, ob er wirklich seinen Lebensmittelpunkt in Wien oder doch in Klosterneuburg hat. Wie schätzen Sie den Fall ein?

Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen. Sie muss wirklich sehr, sehr überzeugend argumentiert sein, sonst wird das Konsequenzen haben.

Sie meinen eine Wahlanfechtung, wenn Strache kandidieren darf?

Ja, ich gehe davon aus, dass diese auch stattfinden wird, wenn man ihn von der Wahl ausschließt. Wir können nur hoffen, dass die Begründung rechtlich ausreichend abgesichert ist.