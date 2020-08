Wo Politiker kandidieren - und wo sie in Wahrheit wohnen

Darf jemand, der gar nicht in Wien wohnt, für die Bundeshauptstadt Politik machen?

Schwer vorstellbar - und außerdem verboten. Heißt es zumindest aktuell in Hinblick auf die Wien-Wahl und die Kandidatur von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Strache wird ja, wie berichtet, vorgeworfen, er habe seinen Lebensmittelpunkt gar nicht in Wien (obwohl er hier geboren ist), sondern in seinem Haus im benachbarten Klosterneuburg. Diese Woche soll die Wohnsitz-Frage geklärt werden.

Doch Strache ist bei weitem nicht der einzige Politiker, bei dem Wirkungsstätte und Wohnsitz auseinanderklaffen. Es lohnt sich ein Blick auf frühere Wahlen - etwa die Nationalratswahl: Tatsächlich liegen bei vielen Volksvertretern der Ort, den sie politisch repräsentieren, und der Ort, an dem sie leben, einkaufen und Freunde treffen, ziemlich weit auseinander.