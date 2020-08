Strache-Wohnsitz: Westenthaler brachte Antrag auf Berichtigung ein

Inzwischen hat auch Straches ehemalige Partei angegeben, dass Strache mit seiner Ehefrau seit Jahren in Klosterneuburg lebt. Selbst Straches Mutter hat im Zuge der Casinos-Ermittlungen ausgesagt, dass ihr Sohn "seit mindestens 19 Jahren" nicht an der als Hauptwohnsitz angegebenen Adresse in Wien-Landstraße wohnhaft ist. Auch weitere - teils anonyme - Anzeigen wurden bei der Wahlbehörde eingebracht.

"Sommerlochthema"

Strache hält die Debatte für ein "Sommerlochthema". "Seit dem Jahr 2005 habe ich immer in Wien eine Wohnung gehabt", sagte er im APA-Interview. "Und dann einen Nebenwohnsitz zusätzlich in Klosterneuburg, wo ich dann in der Zeit der Vizekanzlerschaft auch mehrheitlich in Weidling gewesen bin."

Da Straches Mutter krankheitsbedingt im März in ein Pflegeheim übersiedeln musste, sei die Wohnung, wo dieser seit seiner Geburt auch seinen Hauptwohnsitz gemeldet hatte, von ihm übernommen worden.