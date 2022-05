Leerstandsabgabe: Was tun mit den Geisterwohnungen?

In der Steiermark wurde erst im März eine Leerstandsabgabe für Zweitwohnsitze und leer stehende Wohnungen beschlossen; in Salzburg, Tirol und Vorarlberg ist ein entsprechendes Gesetz in Vorbereitung; und zu Beginn der Woche hat Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nicht nur die Idee der Leerstandsabgabe forciert, nein: Er hat angekündigt, dass sich die Landeshauptleute-Konferenz Ende Mai mit einer Änderung der Verfassung beschäftigt. Das Ziel: Bund und Länder sollten die Kompetenzen bei der Abgabe neu ordnen, damit die Länder deutlich mehr einheben können als die derzeit in der Steiermark geplanten 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr.