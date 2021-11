Gemeinden wollen Geld: Zweitwohnsitze sollen teurer werden

Dass dieses politisch heiße Thema jetzt aufgegriffen wird, ist nicht zuletzt auf die Einführung des flächendeckenden Parkpickerls in Wien zurückzuführen. Dieses Parkpickerl wird deshalb auch in dem Brief bereits im ersten Satz erwähnt. Man habe zuletzt stark bemerkt, dass sich immer mehr Niederösterreicher in Wien hauptmelden, um dann in den Genuss der Parkplätze zu kommen. Auch wenn ihr eigentlicher Lebensmittelpunkt in NÖ, vor allem im Wiener Umland, sei.