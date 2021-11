Haus als Unfallmagnet: Jetzt wird dem verzweifelten Besitzer geholfen

Wenn es um Einschläge in sein Haus geht, dann bringt der Pensionist aus Schwerbach im Bezirk St. Pölten schon eine gewisse Routine mit. Zwei Autos flogen bereits aus der Kurve im Ortseingang, am 3. Dezember 2020 war es dann ein Lkw. Ein Vorfall, der den Hausbesitzer aber zum Nachdenken brachte. „Seitdem sitze ich mit einem unguten Gefühl im Wohnzimmer. Bei Schnee oder Nässe kann so ein Unfall ja jederzeit wieder passieren“, ist sich der 63-Jährige sicher.