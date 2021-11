"Ein, zwei Minuten zugeschaut": Baby erstickte an Taschentuch im Mund

Der kleine Angelo musste sterben, weil sein Vater einen verheerenden Fehler begangen hatte. Der Bub wurde nur fünf Monate alt.

"War mit der Situation total überfordert"

Der furchtbare Vorfall in einer Stadtgemeinde im Bezirk St. Pölten ereignete sich bereits vor mehr als fünf Jahren. An einem Jännertag im Jahr 2016, die Mutter ließ sich gerade in der Küche von einer Freundin die Haare färben, ging der 35-jährige Vater in das Kinderzimmer, um Angelo die Windel zu wechseln.

"Er hat geschrien, ich war mit der Situation total überfordert", erinnert sich der Angeklagte, der an einer geistigen (Intelligenzminderung, Anm.) und körperlichen Behinderung leidet, an die Situation zurück.