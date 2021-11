So schmeckt´s im Aelium in St. Pölten

Dreißig Jahre lang war das Restaurant „Galerie“ die einzige Gourmet-Adresse St. Pöltens, und als das Lokal vor zwei Jahren schloss, blieb da eine für eine Landeshauptstadt doch eher unangenehme Lücke. Die jetzt geschlossen wurde. Denn vergangene Woche eröffnete das „Aelium“ (Aelium Cetium, der Name St. Pöltens zur Römerzeit) in den renovierten Räumen des langjährigen Gourmet-Monopolisten. Die Leute hinter dem nun in elegantem Hellgrau gehaltenen Restaurant sind die junge Sommelière Elena Rameder, Christoph Essl und Küchenchef Christoph Vogler, alle drei davor in der „Hofmeisterei Hirtzberger“ tätig. Zwei Menüs werden angeboten, aus denen man nach Belieben auswählen kann. Die Küche setzt auf starke Aromen, überraschende Kombinationen, sehr interessanten Einsatz saisonaler Gemüse und natürlich die Begleitung mit passenden Top-Weinen – die Weinkarte ist ebenso wie die hier vorhandene Weinkompetenz beeindruckend.