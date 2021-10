Florian Holzers Restaurantkritik: das A’ Frisella

Apulien entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem neuen Traumziel für Italien-Liebhaber, und zwar nicht nur wegen der traumhaften Landschaft und der malerischen Städte am Absatz des „italienischen Stiefels“, sondern auch wegen der einzigartigen Küche. Mino Zaccaria, langjähriger Restaurantleiter der „Cantinetta Antinori“, stammt aus dieser Region und sah nun den Moment gekommen, endlich ein Restaurant mit apulischer Küche zu eröffnen. Als Location bot sich das ehemalige „Italic“ gleich bei der Kärntner Straße an, Zaccarias Team besteht aus früheren Köchen der Cantinetta und Spezialisten aus Italien. An die Bar – die nicht nur apulische Aperitivo-Snacks bereithält, sondern auch Cocktail-technisch mitspielen will – holte man sich Verstärkung aus der kultigen „The Chapel“.