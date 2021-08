Florian Holzers Restaurantkritik: Zum 575 Sagmeister

70er-Jahr-Lokal mit neuem Anstrich

Nachhaltigkeit im weitesten Sinne ist den dreien wichtig, weshalb sie sich nicht nur auf Produkte von Kleinproduzenten aus Österreich beschränken (575 ist die Ost-West-Ausdehnung Österreichs), sondern eben auch für ein Lokal entschieden, das sie sich leisten können, ohne sich in Unkosten zu stürzen. Das herbe 70er-Jahre-Design des alten Gasthauses wurde mit Witz und Fantasie etwas aufgefrischt, und: Das Essen ist angenehm „normal“: Rindszungensalat zum Beispiel, hauchdünne (und leider etwas sparsam dosierte) Scheibchen der gekochten Zunge mit perfekt kernölmariniertem Vogerlsalat, köstlich (10 €), oder geräucherter Wels aus der großartigen Aquaponic-Anlage von Blün in Wien mit gemischtem Blattsalat und wieder exzellenter Kren-Marinade (10 €). Das Schoko-Bier-Rindsgulasch hat schon lokale Berühmtheit erlangt, das Paprikahendl – ein selten gewordener Gast auf Wiens Speisekarten – wird eher klassischer angelegt und ist hervorragend (12,90 €). In „hippen“ Grätzeln nennt man so was ja „Neighbourhood-Lokal“ ...