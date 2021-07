Florian Holzer's Top 5: Essen am Neusiedler See im Burgenland

ZUR BLAUEN GANS

Die Blaue Gans bietet das beste Essen aller See-Lokale im Burgenland, der einzige Nachteil dieses elegant-entspannten Restaurants ist, dass es eher beim als am Wasser liegt. Wer das aushält, bekommt Fisch direkt aus dem See und Top-Küche von Oliver Wiegand.

7121 Weiden am See, Seepark 71, 02167/700 00

Mo, Do-Sa 12-14, 18-21.30, So 12-19, www.zurblauengans.at