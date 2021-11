Schrecklicher Fall in NÖ: Mann stopfte Baby Taschentuch in den Rachen - tot

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Wegen versuchter schwerer Körperverletzung mit Todesfolge muss sich kommende Woche ein 35-Jähriger am Landesgericht St. Pölten verantworten. Der Mann dem Tatzeitpunkt sechs Wochen alten Sohn ein Taschentuch so tief in den Rachen gestopft haben, dass der Bub daran erstickte.