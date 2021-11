Wie der St. Pöltner Rathausplatz zum Eislaufplatz wird

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Noch kann man den Rathausplatz im Herzen der Landeshauptstadt mit normalen Schuhen queren. In knapp einem Monat ist dies dann nur mehr mit Kufen an den Sohlen möglich. Bis am 17. Dezember dann der St. Pöltner Eiszauber in seine zweite Saison starten kann, gäbe es aber noch viel zu tun, wie der zuständige Magistratsmitarbeiter Florian Cerny erklärt.

Aufbauarbeiten starten

Mit den Aufbauarbeiten wolle man noch Ende November starten: „Ab dann wird der Rathausplatz Schritt für Schritt zum Eiszauber werden“, so Cerny.