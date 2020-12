Nachwuchs-Eiskunstläuferinnen testen den St. Pöltner Eiszauber

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mit flinken Schritten flitzt Anna Wenzel über das Eis. Sie wirbelt herum, hebt dann gefühlvoll ihre Arme zur Schlussposition. Die Neunjährige zählt zu den großen österreichischen Hoffnungen im Eiskunstlauf. Sechsmal pro Woche trainiert sie, meistens in der Halle.

Vergangenen Dienstag testete sie mit ihren Kolleginnen und Trainerin Sabrina Kreuzer den neuen Eislaufplatz am Rathausplatz in St. Pölten. „Es macht großen Spaß“, sagte die Schülerin, die noch vor Kurzem bei den Staatsmeisterschaften am Start gewesen ist.

Erfreulicher Testbericht

Sie ist eine echte Attraktion geworden, die 800 Quadratmeter große Eisfläche im Herzen der Stadt. Seit einigen Tagen ist das Eis für das Publikum freigegeben, der Andrang ist groß. Vormittags sind es viele Schulklassen, die über die Fläche sausen, nachmittags ist das Publikum an der Reihe. „Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass die Verhältnisse hier so gut sind. Toll gemacht“, sagt Kreuzer, die Cheftrainerin des Eiskunstlaufvereins St. Pölten ist.



Über das positive Urteil der Eiskunstlauf-Profis freut sich Projektleiter Florian Tscherny vom Veranstaltungsservice der Stadt St. Pölten: „Das ist natürlich ein großes Lob für uns. Es war nicht einfach, dieses Projekt so kurzfristig zu verwirklichen. Es freut uns sehr, dass es nun auch so gut angenommen wird.“