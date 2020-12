St. Pölten: Stadtbudget für 2021 ohne ÖVP-Zustimmung

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In St. Pölten ist am Montag das Budget 2021 für die niederösterreichische Landeshauptstadt beschlossen worden. Der Haushalt sieht Aufwendungen von 201,748.000 Euro und "auf Basis der Planungen aus diesem Corona-geprägten, speziellen Jahr" ein negatives Nettoergebnis von 10,677.000 Euro vor. SPÖ und FPÖ gaben ihre Zustimmung. Einzig die ÖVP lehnte den Voranschlag ab.

Kritik

Laut eigenen Angabe sehe sich die Volkspartei als "einzig ernstzunehmende Oppositionspartei". Vor allem vermisse man Investitionen in die Familien-Infrastruktur. "Es kann nicht sein, dass bei einem Budget von 200 Millionen Euro nicht jedes Kind einen Kindergarten- oder Schulplatz in seinem Heimatstadtteil bekommt", so Vize-Bürgermeister Matthias Adl.

Außerdem würde man nicht dem Kinder-Ärztemangel in der Stadt nicht entgegen wirken. Für VP-Kritik sorgen weniger Investitionen in die Sportförderung und fehlende Innovationen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.