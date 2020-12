So wollen die Grünen in St. Pölten das Comeback schaffen

Ein großes Thema ist weiterhin das geplante Kinderkunstlabor im Altoona-Park. Wie ist in dieser Causa die Position der Grünen?

Kunst und Kultur brauchen Raum, allerdings kritisieren wir die Standortwahl. Vor allem deshalb, weil der Entscheidungsprozess intransparent gelaufen ist. Es gab viele gute Vorschläge, aber was tatsächlich für den Altoona-Park gesprochen hat, weiß niemand. Diese Entscheidung wurde im stillen Kämmerlein getroffen. Dadurch ist eine Situation entstanden, in der Kultur und Klimaschutz gegeneinander ausgespielt wird. Das sollte eigentlich nicht passieren. Es hätte viele andere Standorte gegeben, wo es nicht so weit hätte kommen müssen.

Wie beobachten Sie die Entwicklung der Stadt, Stichwort Wohnbau?

Wir kritisieren nicht, dass St. Pölten wächst, sondern wie die Stadt wächst. Denken wir an das Bauvorhaben auf den WWE-Gründen beim Viehofner See. Hier sind 25 Meter hohe Wohntürme für mehrere tausend Menschen geplant, ohne dass es ein entsprechendes Verkehrskonzept gibt. Nun gibt es in der Stadt zwar einen Gestaltungsbeirat, der aber nicht öffentlich tagt. Für die Transparenz wäre es aber wichtig, dass man an den Sitzungen teilnehmen und auch die Protokolle lesen kann. Qualitätsvoller und menschengerechter Wohnbau muss im Mittelpunkt der Stadtplanung stehen.

Wie lautet Ihr Wahlziel?

Wir wollen unsere Stimmen im Vergleich zum letzten Mal verdoppeln. Wie Sie wissen, sind die Grünen 2016 ordentlich runtergekracht. Zwei Mandate sind also unser Ziel.