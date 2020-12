Zwei neue Caritas Shops in St. Pölten eröffnet

Mehr Secondhand

Um dem Trend nach Vintage-Mode nachzukommen ist neben dem Werkschatz der neue carla Secondhand Shop entstanden. Dort wird erlesene Second-Hand-Kleidung im Vintagestil aufgearbeitet und zum Verkauf angeboten.

Beide Shops dienen als Arbeitsprojekt für Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Die jungen Erwachsenen sollen hier, gemeinsam mit sozialpädagogischen Trainerinnen und Trainern, erste Berufserfahrungen sammeln und sich auf einen Berufseinstieg vorbereiten.

Damit weitreichende Öffnungszeiten geboten werden können, ist die Caritas auf der Suche nach Freiwilligen, die sich am Verkauf, am Nachfüllen der Regale und dem Dekorieren der Auslagen beteiligen möchten. Interessierte, die einen Nachmittag in der Woche Zeit haben können sich an freiwillige@caritas-stpoelten.at oder telefonisch bei der Servicestelle Freiwilligenarbeit der Caritas unter 0676 838 447 303 melden.