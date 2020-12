Rote Wahl-Container vor St. Pöltner Rathaus sorgen für Verwunderung

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Am 24. Jänner wird in der Landeshauptstadt St. Pölten ein neuer Gemeinderat gewählt. Corona-bedingt wird der Urnengang zu einer großen Herausforderung in Sachen Sicherheit. Wie berichtet, werden die Mitglieder der Wahlbehörde demnach alle durch Plexiglaswände abgeschirmt sein und Mund-Nasen-Schutz tragen. Vor den Wahllokalen wird es Ordnerdienste geben.

Gleich neben dem Eislaufplatz

Für Rätselraten bei einigen Bürgern sorgen allerdings in rot gehaltene Container, die dieser Taqe am Rathausplatz aufgestellt wurden. Sie sind gleich neben dem Eislaufplatz zu finden, der von Hunderten Personen täglich frequentiert wird.

"Jetzt weiß man endlich, wofür der Eislaufplatz herhalten muss", sagte ein Anrufer zum KURIER. Er glaubt, dass die SPÖ mit diesen Boxen Werbung in eigener Sache machen will.