St. Pölten: Alles, was Sie zur Gemeinderatswahl wissen müssen

Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten am 24. Jänner werden mit SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS und der KPÖ sechs Parteien antreten. Der (heutige) Mittwoch ist der Endtermin für die Einbringung der Wahlvorschläge gewesen. 46.621 Stimmberechtigte sind in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zum Urnengang aufgerufen.

"Wahldorf" wird eingerichtet

Die 72 Wahllokale werden überwiegend von 7.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. Bereits ab 4. Jänner ist eine Briefwahl im Rathaus möglich. Zudem wird laut Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) ein „Wahldorf“ eingerichtet.