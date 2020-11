Stadler: "Den Menschen reinen Wein einschenken und nicht herumeiern"

Die Situation im Park wird sich damit sogar noch verbessern, weil der Außenbereich neu gestaltet wird. Wir wollen einen innerstädtischen Grünraum mit mehr Qualität schaffen und nichts zupflastern.

Wann werden Sie den Bürgern sagen, dass die Stadt aufgrund der Corona-Krise den Gürtel enger schnallen muss?

Ich hoffe gar nicht. Zu Sparen wäre jetzt sowieso das falsche Signal. Tatsache ist, dass die Budget- und Einnahmelücken groß sind. Alle rechnen mit einer Welle an Insolvenzen im kommenden Jahr. Das wird auch auf die Städte und Gemeinde massive Auswirkungen haben. Ich spreche hier von der Kommunalsteuer oder bei den Bundesertragsanteilen. Die Krise sorgt aber auch für enorme Zusatzkosten, zum Beispiel was die Ankäufe von Desinfektionsmitteln betrifft. Ich hoffe, dass es von Seiten der Bundesregierung noch eine Unterstützung für die Städte und Gemeinde gibt. Wir brauchen das Geld für den normalen Haushalt, wo uns die Einnahmen fehlen. Dann braucht es auch keine Sparprogramme.

Es gab durchaus scharfe Kritik aus dem Rathaus, was den Informationsfluss aus der Regierung betraf. Stichwort Ampelregelung.

Dass es hier in Sachen Kommunikation nicht so rund gelaufen ist, hat jeder mitbekommen. An dem Tag, als St. Pölten auf rot gestellt wurde, waren wir im Bezirksranking auf Platz 47. Aber es gab zuvor zweimal die Ankündigung, dass wir auf rot gestellt werden, wo es dann nicht der Fall war. Damit sorgt man für Verunsicherung bei den Menschen. Allein, dass es diese Spekulationen gab, hat dafür gesorgt, dass in den Lokalen nichts mehr los war. Ich habe in der Politik gelernt, dass man den Menschen reinen Wein einschenken soll. Herumeiern geht gar nicht.

Der Terror-Anschlag in Wien hat auch Kreise nach St. Pölten gezogen. Hat die Stadt bei Problemen mit tschetschenischen Mitbürgern weggeschaut?

Diese Probleme, die man natürlich nicht kleinreden darf, haben alle größeren Städte. Niemand kann in die Leute hineinschauen. Nicht in die, die da sind, und nicht in die, die gekommen sind. Wir haben sehr früh ein eigenes Büro für Diversität geschaffen, es gibt verschiedenste Sozial-Programme.