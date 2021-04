St. Pölten: Haubenküche im Biomarkt

Wer sich im Süden der Landeshauptstadt auf die Suche nach qualitativ hochwertiger Küche macht, der wird rasch enttäuscht. Bis auf wenige Ausnahmen ist dieser Teil der Stadt kulinarisch extrem unterversorgt.

Jetzt gibt es aber einen Hoffnungsschimmer. Denn Haubenkoch Michael Nährer vom gleichnamigen Gasthaus in Rassing (Bezirk St. Pölten-Land) hat nun in der Stadt einen Pop-up-Store eröffnet – und zwar im Bio-Selbstbedienungsladen in der Handel-Mazzetti-Straße.

"Genussvolles Essen"

„Die Idee“, sagt Nährer im Gespräch mit dem KURIER, „ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen, dass unsere Gäste so einfach als möglich zu einem genussvollen Essen kommen, denn manchen ist der Weg nach Rassing zu weit.“ Deshalb liefert er das Essen nun in die Landeshauptstadt aus.