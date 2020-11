Matthias Adl: "SPÖ hat besorgniserregende Entwicklungen verschlafen"

Sie haben sehr harte Worte nach dem Terroranschlag in Wien gefunden, als es in der Folge Hausdurchsuchungen in St. Pölten gab.

Meine Befürchtung ist, dass sich in St. Pölten viel zu viel im Verborgenen tut. Die SPÖ hat hier besorgniserregende Entwicklungen komplett verschlafen. Hat man auf tatsächliche Probleme aufmerksam gemacht, dann ist man gleich immer in das rechte Eck gestellt worden. Wir müssen ein wachsames Auge auf einzelne Communitys haben, die auch in St. Pölten existieren. Es gibt mittlerweile leider Straßenzüge, wo sich manche fürchten, nachts hinzugehen. Statt klare Kante zu zeigen, wie wir uns das Zusammenleben in St. Pölten vorstellen, schaut die SPÖ hier aus falsch verstandener politischer Korrektheit lieber weg.

Sie meinen noch härter durchgreifen?

Ja. Es darf hier keine Milde geben.