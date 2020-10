St. Pölten: ÖVP fixiert Matthias Adl wieder als Spitzenkandidat

Die ÖVP St. Pölten hat erste Weichen für die Gemeinderatswahl in der niederösterreichischen Landeshauptstadt am 24. Jänner 2021 gestellt. Im Stadtparteivorstand ist Vizebürgermeister Matthias Adl am Donnerstag einstimmig als Spitzenkandidat bestätigt worden. Wie berichtet, war er im Vorfeld schon fix als Listenerster gehandelt worden. Die Liste soll laut einer Aussendung im November beschlossen werden. Die Nominierung habe begonnen.

Adl ist seit 2011 Vizebürgermeister und bereits seit 2005 Mitglied im Gemeinderat der Landeshauptstadt. Bei der Wahl 2016 erreichte die Volkspartei mit ihm als Spitzenkandidat 20,27 Prozent. Es war das schlechteste Abschneiden seit 1950. Die SPÖ unter Bürgermeister Matthias Stadler holte damals 59, die FPÖ 14,7 und die Grünen 2,74 Prozent.

Er sei stolz, das Team der Volkspartei zum bereits dritten Mal in eine Wahl führen zu dürfen, betonte der Vizebürgermeister in der Aussendung. Die ÖVP sei trotz der Vorverlegung um drei Monate vorbereitet.