Wien-Wahl ausgezählt: SPÖ schwächelt bei Briefwählern, ÖVP legte noch zu

Seit Dienstagnacht liegt das vorläufige ziffernmäßige Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahl vor (ziffernmäßig deshalb, weil die Vorzugsstimmen in Wiens größtem Bezirk, der Donaustadt, erst morgen, Donnerstag, fertig ausgezählt werden).

Die SPÖ erreicht nach dem eher schwachen Abschneiden bei den Briefwählern 41,62 Prozent der Stimmen, das ist ein Plus von 2,03 Prozentpunkten.

Platz 2 geht an die ÖVP mit 20,43 Prozent. Sie konnte damit ihr Wahlergebnis von 2015 - das historische schlechteste der ÖVP - damit mehr als verdoppeln. Bei der ersten Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose (ORF/Sora) lag sie noch bei 18,7 Prozent. Die ÖVP hat damit auch den größten Zugewinn aller Parteien errungen (ein Plus von 11,19 Prozentpunkten).

Die Grünen kommen auf 14,80 Prozent, das ist ein Plus von 2,96 Prozentpunkten. Platz 4 geht an die Neos 7,47 Prozent (ein Plus von 1,31 Prozentpunkten). Sie lassen damit die FPÖ hinter sich, die auf 7,11 Prozent der Stimmen kommt und das größte Minus eingefahren ist: Satte 23,68 Prozent minus.

Das Team HC Strache kommt auf nur 3,27 Prozent der Stimmen und wird den Einzug in den Gemeinderat daher nicht schaffen.

Er lässt aber LINKS mit 2,06 Prozent und Bier mit 1,8 Prozent hinter sich.