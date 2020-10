So hat Wien auf Bezirksebene gewählt

Stadler will kein Bezirksmandat

Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP), zehn Jahre lang Bezirksvorsteherin der Josefstadt, bereitet nun die Amtsübergabe an den grünen Martin Fabisch vor. Im Bezirk will sie ebenso weiter politisch aktiv bleiben wie ihre bisherige Amtskollegin Uschi Lichtenegger (Grüne) in der Leopoldstadt.

Lichtenegger bezeichnet das Ergebnis trotz des Verlusts der Leopoldstadt an die SPÖ als „ein gutes“. Sie sei dankbar für das Vertrauen. "Meinem Nachfolger Alexander Nikolai habe ich bereits angeboten, künftig zusammenzuarbeiten“, sagt sie zum KURIER. Ob sie den Posten der Bezirksvorsteher-Stellvertreterin, der den Grünen als zweitplatzierte Partei zusteht, besetzen wird, sei noch offen.

Kein Bezirksmandat nimmt dagegen Simmerings Ex-Bezirkschef Paul Stadler (FPÖ) an. Mangels Grundmandat bleibt ihm aber auch der Weg in den Gemeinderat verwehrt. Er warte ab, welche Angebote ihm die Stadt-FPÖ mache, erklärt er am Dienstagabend vor einer Parteisitzung. In der Bezirksvorstehung folgt ihm SPÖ-Mann Thomas Steinhart nach.