Wien-Wahl: Bezirksräte für Strache und die Bierpartei?

Die Wahl ist geschlagen. Zwar sind die rund 300.000 Briefwahlstimmen noch nicht ausgezählt, dennoch machen in den Bezirken schon erste Spekulationen über künftige Mandatsverteilungen die Runde. Besonders spannend ist das natürlich für die Kleinparteien.

Tatsächlich könnte Heinz-Christian Strache, der gemäß den aktuellen Hochrechnungen vermutlich an der 5-Prozent-Hürde scheitert und den Einzug in den Gemeinderat verpasst, nun noch Bezirksrat werden. Denn das Team HC Strache wird wohl künftig in einigen Bezirken vertreten sein.

Strache hat im Bezirk die Wahl

In welchen Bezirksvertretungen die HC-Partei sitzen wird, ist noch unklar. Allerdings, so ist im Rathaus zu vernehmen, wird die Partei in Bezirken, wo man um die fünf Prozent erringen konnte, wohl jedenfalls mit dabei sein. Das ist laut ORF-SORA-Hochrechnung etwa in Favoriten, der Donaustadt oder auch in Floridsdorf der Fall. Strache wird dann auswählen können: Er hat nämlich in allen 23 Bezirken kandidiert.