Wo die Bierpartei vor den Neos liegt und niemand die Grünen wählte

Keine einzige Stimme für FPÖ

Übrigens: Während sich in Ottakring die letzte Bastion der FPÖ hält, gibt es einen Sprengel in Döbling, in dem die FPÖ keine einzige Stimme erhielt. Nämlich im Sprengel 18. Wer nachsieht bemerkt, dass es sich bei diesem um das Haus Döbling des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser handelt. Wenig überraschend räumte dort die SPÖ 61,70 Prozent der Stimmen ab. Und sogar Strache kam auf 6,38 Prozent.

Noch besser schnitt die SPÖ übrigens in den Sprengeln 83 in Favoriten und 71 in Floridsdorf ab. In letzterem erreichten die Roten gleich 72,46 Prozent, wahlberechtigt waren 281 Personen. Nur elf Wahlkarten wurden ausgestellt.

In dem Sprengel im 10. Bezirk - es handelt sich um den Hermine-Fiala-Hof - konnten die Roten 72,11 Prozent der Stimmen für sich verzeichnen. An zweiter Stelle kommt bei den 858 Wahlberechtigten übrigens die Partei Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ) mit 11,57 Prozent der Stimmen. Eines der besten Ergebnisse für die oft als Migrantenpartei bezeichnete Bewegung.