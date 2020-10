ÖVP: Der zweite Platz ist nicht mehr unrealistisch

Doch vor allem in der zweiten Hälfte des Wahlkampf offenbarte sich die Schwierigkeit, mit der die ÖVP in Wien zu kämpfen hatte. Die Doppelfunktion ihres Spitzenkandidaten Gernot Blümel. Finanzminister in der größten Gesundheitskrise, die die Österreich je erlebt habt – und Spitzenkandidat bei einer Wiener Gemeinderatswahl, bei der der ÖVP so gute Chancen wie überhaupt noch nie prognostiziert wurden.

Wechselt der Finanzminister nach Wien?

Blümel wirkte angeschlagen und ausgezehrt. Und dann kam auch noch Corona ins Kanzleramt, Blümel musste einen TV-Auftritt absagen, weil er sich in freiwillige Selbstisolation begab.

Aber das war – in der Außenwirkung – das kleinere Übel. Man nahm Blümel nicht ab, dass er ernst mit Wien meinte, dass er tatsächlich im Rathaus Politik machen möchte – und nicht im Finanzministerium. Erst gegen Ende des Wahlkampfs ließ er wissen: „Wer in Wien antritt, will in Wien regieren.“

Auch in der Partei rumorte es gegen Ende: Der schwarze Flügel rund um Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck konterkarierte die Parteilinie - vor allem mit gemeinsamen Auftritten mit der Wiener SPÖ, etwa rund um den Gastro-Gutschein.

Unterstützung kam hingegen von einem, der der Partei ein paar Jahre lang den Rücken gekehrt hatte: Ex-ÖVP-Chef Erhard Busek, für einige Zeit bekennender Neos-Fan, unterstützte Blümel mit einem Video. Busek ist übrigens jener ÖVP-Chef, der in Wien das bisher beste Ergebnis für die Partei einfuhr. Im Jahr 1978 erreichte er 33,77 Prozent. So viel wird es diesmal garantiert nicht.