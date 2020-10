Wahlkampffinale: ÖVP warnte vor roter Mehrheit, FPÖ vor der ÖVP

Der Wahltag wird einer, wie ihn Österreich noch nie erlebt hat: Wer seine Stimme abgeben will, der kann das nur unter strengen Sicherheitsbestimmungen tun. Viele Wiener sind daher auf Nummer sichergegangen und haben sich eine Wahlkarte besorgt. Insgesamt wurden exakt 382.214 Wahlkarten ausgestellt, das sind 1,8-mal so viele wie bei der Wahl 2015. Ein neuer Rekord – mit großen Auswirkungen: Am Ende des Wahlabends werden bis zu40 Prozent der Stimmen noch nicht ausgezählt sein.

Grüne Absage

Auch das Finale des Wahlkampfes, das die letzten Parteien am gestrigen Freitag begingen, stand im Zeichen von Corona. Die Grünen mussten ihre Veranstaltung in der Früh kurzfristig absagen. Ein Mitarbeiter in der Parteizentrale, der für den Straßenwahlkampf der Partei mitverantwortlich war, war positiv getestet worden. Weder Spitzenkandidatin Birgit Hebein noch ein anderer Kandidat haben mit der Person Kontakt gehabt, hieß es.

Türkises Mini-Event

Planmäßig verlief der Vormittag hingegen bei der ÖVP: Spitzenkandidat Gernot Blümel und Kanzler Sebastian Kurz – beide nach einem Corona-Fall im Kanzleramt unlängst in freiwilliger Selbstisolation – traten vor das handselektierte Publikum.