Palastrevolte: Warum Ruck so offen gegen Parteichef Blümel auftritt

Biach gilt als Vertrauter von Ruck und kommt immer ins Spiel, wenn in Wien über eine SPÖ-ÖVP-Koalition nachgedacht wird. Ruck selbst will nicht in die Stadtregierung, das hat er glaubhaft kundgetan. Gegen einen Vertrauten an der Seite Ludwigs – also Biach – hätte er freilich nichts.

Der Wirtschaftskammer-Chef ist Wiederholungstäter. Ruck sucht immer wieder die Nähe von Ludwig. Und Ludwig jene von Ruck. Die beiden haben abseits der politischen Realitäten „ihre eigene Koalition geschlossen – mit dem Unterschied, dass sie nie streiten“, behaupten böse Zungen.

Auch Wahlen halten die beiden nicht davon ab: Während des Wirtschaftskammer-Wahlkampfs etwa inserierten sie sich gemeinsam mit Ehefrauen beim Weihnachtseinkauf. Der Gastro-Gutschein, den die ÖVP kritisiert, ist ein gemeinsames Projekt. In der Debatte um das City-Fahrverbot zog man (unter anderem gegen den türkisen Bezirkschef Markus Figl) an einem Strang. Am vergangenen Dienstag, wenige Tage vor der Wahl, gab man eine gemeinsame Pressekonferenz.

Im KURIER-Interview erteilte Ruck nun auch der türkisen Forderung nach einer frühen Sperrstunde eine Absage. Sein Argument: Er sei im Recht. „Wenn das Richtige unbequem ist, ist es unbequem, aber trotzdem richtig.“