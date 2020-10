Die sechs überraschenden Thesen zur Wien-Wahl

Einerseits ist es ja durchaus überraschend, dass die Grünen zugelegt haben: Sie müssen auf Bundesebene der rechts-konservativen ÖVP folgen und in Fragen wie Moria oder Arbeitslosengeld nachgeben. Und auf Landesebene ist es für Juniorpartner mit einer starken SPÖ auch besonders schwer. Die SPÖ kann davon in Niederösterreich oder der Steiermark übrigens ein Lied singen, wo sie als Juniorpartner marginalisiert wurden. Andererseits ist angesichts der Klimakatastrophe und der in die Mitte gerückten SPÖ das Ergebnis mager. Man beachte, dass in vielen deutschen und französischen Großstädten die Bürgermeister längst aus dem grünen Lager kommen. Der Spagat hat daher möglicherweise auch geschadet, und Birgit Hebein war halt für bürgerlich denkende Grün-Wähler eine echte Herausforderung, für die Arbeiterbezirke eher ein rotes Tuch (siehe These 1).

Tipp: Da in nächster Zeit keine für die Grünen wichtigen Wahlen anstehen, wird sich an dieser Situation wenig ändern.

These 4: Die ÖVP macht auch schlechte Wahlkämpfe

Die Strategie der Türkisen war klar: Man wollte die Trümmer der FPÖ einsammeln und damit punkten. Das gelang auch: 43.000 ehemalige Blaue wählten die Blümel-ÖVP. Und sonst? Ein wenig Wien-Bashing, was eher nach hinten los ging. Ein wenig mehr Donaukanal, ein bisschen Hängematten-Neiddebatte. Und das war's. Dass ein amtierender Finanzminister, der noch dazu derzeit das Geld mit beiden Händen ausgeben darf, keine finanziellen Wahl-Anreize setzen kann, und dass vor allem außer ihm niemand (abgesehen von Ö3-Ex-Star Peter L. Eppinger) auch nur annähernd als Teamspieler eingesetzt wurde (siehe These 2; SPÖ) war zu wenig - für die ÖVP war definitiv mehr drinnen. Sebastian Kurz wirkte auf den Plakaten ein wenig wie Blümels bester Freund und nicht wie der Kanzler mit seinem Finanzminister. Blümel selbst - studierter Philosoph - nahm man den heftigen Ausländer-Wahlkampf auch nicht wirklich ab.

Tipp: Blümel bleibt im Bund, Ruck wird sicher nicht Vizebürgermeister, da die neuen ÖVP-Gemeinderäte türkis und nicht schwarz sind.

These 5: Die FPÖ-Wähler sind nur zwischengeparkt

Auch wenn die Freude mancher TV-Moderatoren über das Mega-Debakel der Freiheitlichen und ihres Ex-Chefs HC Strache kaum zu übersehen war, sollte man die FPÖ nicht abschreiben. Mehr als 100.000 Wähler (das ist gut ein Drittel der SPÖ-Wähler) sind am Sonntag einfach nur zuhause geblieben und damit für die Freiheitlichen rasch wieder gewinnbar. Das desaströse Abschneiden Straches hat eine endgültige Klärung gebracht. Die FPÖ braucht sich vor Strache weder mehr zu fürchten noch ihn als Partner. Stellt sich die Partei nach Ibiza und Spesen-Skandal in der Opposition wieder neu auf, dann ist schon beim nächsten Wahlgang wieder mit ihr zu rechnen.

Tipp: Dominik Nepp bleibt Parteichef, weil er im Wahlkampf besser als erwartet diskutiert hat. An der Niederlage wird ihm die Partei keine Schuld geben. In der Bundes-FPÖ kommt es jedoch zu einem baldigen Wechsel an der Spitze.

These 6: Das liberale Potential bleibt einstellig

Auch wenn die Neos am Sonntag jubelten, als hätten sie noch vor ÖVP und Grünen Platz zwei erreicht, so bleibt vorerst ein mageres Plus von 1,7 Prozentpunkten. Bei der letzten Wahl gab es 50.000 Neos-Wähler, diesmal 54.000. Man hat kaum von anderen Parteien gewonnen und wenig an andere verloren. Das liberale Wählerpotential bleibt auch in Wien bei rund 8 Prozent, obwohl der durchaus sympathische Christoph Wiederkehr der einzige wirklich liberale Kandidat war. Weder Birgit Hebein noch Gernot Blümel wollten in diesem Teich fischen.

Tipp: Nur der Einzug in die Stadtregierung und eine Koalition mit der SPÖ könnte die Neos auf eine höhere Stufe hieven. Genau das weiß auch Michael Ludwig, und der wird - sofern er überhaupt daran denkt, mit den Neos zu koalieren - umfangreiche Zugeständnisse verlangen. Dass die Neos schon am Wahltag ungefragt einen (zahnlosen) Forderungskatalog auf den Tisch legten, wirkte irgendwie herzig.