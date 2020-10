Christoph Wiederkehr: "Neos haben den Nerv der Wähler getroffen"

Die zweite Hochrechnung: 7,8 Prozent um 19 Uhr

Ein kleine Veränderung der Hochrechnung ergibt sich für die Neos um 18.50 Uhr. Hier sind es 7,8 Prozent mit 1,7 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wien-Wahl.

Die erste Hochrechnung: 8,1 Prozent um 18 Uhr

Die erste Hochrechnung ist, wie bereits die erste Trendprognose zeigte, positiv für die Neos. 8,1 Prozent sind es um 18 Uhr, laut der ersten Hochrechnung, mit 1,9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wien-Wahl. Das würde für die Partei neun Sitze im Gemeinderat bedeuten. Das wären vier mehr als zuletzt.

"Haltung zeigen"

"Das ist eine Zustimmung zu unseren Themen von Bildung bis zu Transparenz und es freut mich, dass wir die Zustimmung für den unabhängigen Wahlkampf bekommen haben", sagte der jüngste Spitzenkandidat in der Wien-Wahl-Runde im ersten Interview nach der Hochrechnung im ORF. "Mein Ziel war es immer in der Politik mitzugestalten und auch in Wien mitzugestalten", ergänzt er. Der Ball liege also bei dem Bürgermeister Michael Ludwig. Seine Bedingung für eine Koalition wäre der Fokus auf Familien, Schulen und Betriebe. Dafür solle es mehr Geld geben. Es liege der Ball bei Herrn Ludwig. "Für Wien wäre es gut eine Reformkoalition einzugehen", heißt es. Er und seine Partei habe bis jetzt Haltung bewiesen, wie auch bei dem Thema der Aufnahme der Flüchtlingskinder aus dem abgebrannten Lager Moria in Griechenland.