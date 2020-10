Wien-Wahl: Neos stellen Bedingungen für Koalition mit der SPÖ

Sie sehen sich als "eine Chance für echte Erneuerung", sind bereit Verantwortung zu übernehmen und mitzuregieren - wenn sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) traue. Fünf Tage vor der Wahl haben die Neos vor dem Wiener Rathaus ihre Bedingungen für eine etwaige Koalition mit der SPÖ bekannt gegeben.

Bedingungen? Richtig gelesen. Die Pinken, die laut letzten Umfragen auf rund sieben Prozent der Stimmen kommen, wollten bei dem Termin ihre "roten Linien" klarstellen. "Weil es für die Wähler wichtig ist, zu wissen was sie bekommen", erklärt Neos-Wien-Chef Christoph Wiederkehr. Also geht es wohl eher um Wählermobilisierung als um konkrete Regierungsverhandlungen. Denn ganz abgesehen davon, ob Ludwig die Neos als Partner haben möchte, müsste sich eine derartige Konstellation erst einmal rechnerisch ausgehen. Wer Rot-Pink oder eine Reformkoalition will, so das Kalkül Wiederkehrs, soll nun Neos wählen.

Die versprechen nun jedenfalls ein "fordender, unbequemer Partner" zu sein. Aber auch einer, mit dem etwas weitergehe. Die Forderungen der Neos sind durchaus selbstbewusst.